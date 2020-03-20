Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля, – СМИ

Метро Киева, по данным СМИ, не возобновит работу в день окончания карантина

Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источники в КП "Киевский метрополитен".

По данным издания, распоряжение относительно продления карантина для сотрудников метрополитена пришло от руководства. Время до открытия, по словам источника, сотрудники киевского метрополитена используют, чтобы провести ремонтные работы на станциях и платформах.

"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", – отметил источник.

Как ранее сообщал Фокус: