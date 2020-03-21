На таможне говорят, что все законно: конкретно эти маски ушли в Испанию еще до запрета на экспорт медтоваров, который Кабмин ввел 11 марта

На испанском телевидении показали разгрузку украинских защитных масок и респираторов.

Сюжет вышел на канале RTVE.

На одном из кадров видно надписи на коробках с масками: "Чистый воздух в любых условиях". Ниже также видно название компании-производителя: "BUK".

Согласно данным YouControl, компания BUK находится в Харькове. 100% акций принадлежит бизнесмену Алексею Козуню.

В кадр также попали даты производства и поставки масок, но из-за плохого качества ролика, разобрать их не удалось.

Глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов у себя в Facebook уже прокомментировал сюжет и заявил, что все поставки в Испанию через Турцию (Стамбул) – легальны.

Он утверждает, мол на экспорт конкретно эти маски ушли 2 и 7 марта, границу они прошли 3 и 8 марта соответственно.

В то же время, постановление о запрете экспорта медицинских товаров и препаратов (№214) Кабмин принял только 11 марта.

Также он добавил, что после принятия постановления таможенники остановили экспорт уже более 260 тыс. масок и респираторов.

"Для информации. Украина – традиционный экспортер подобной продукции, торговля шла и в 2019, и в 2020 годах, до ухудшения ситуации с коронавирусом и запрета экспорта", – пишет Нефьодов.

По его словам, в 2019-м на экспорт ушло 3195 тонн масок, а за февраль 2020-го – 394 тонн. "При этом, страна активно импортирует маски других типов – больше 2 млн за 17 дней марта, например", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

На границе с Польшей пограничники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти за пределы государства 10 тыс. 653 одноразовых медицинских маски.