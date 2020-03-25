В МОН поменялось руководство. Новым и.о. министра стала Любомира Мандзий

Мандзий родом со Львовской области. Работала заместителем министра Анны Новосад

В среду, 25 марта, Кабмин назначил и.о. министра образования Любомиру Мандзий. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое ", - отметила она.

Мандзий, как и премьер Денис Шмыгаль, родом со Львовской области. С 2001 по 2016 год она работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2016-2019 годах возглавляла департамент образования и науки Львовской ОГА. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Анны Новосад. Курировала вопросы начального и среднего образования.

После отставки правительства и.о. министра был Юрий Полюхович. После назначения Мандзий он продолжит работать на должности первого замминистра.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

Должность министра образования в правительстве Гончарука занимала Анна Новосад.