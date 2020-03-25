Около 800 украинцев хотят вернуться на домой спецпоездом из Москвы

При этом, 27 марта останавливается любое движение через границу Украины с любой стороны

Около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться 28 марта спецпоездом, которым планируется возвращение граждан, оставшихся за рубежом.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Интерфакс-Украина.

"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", – сообщил он.

По его словам, это – не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", – сказал он.

По его словам, на исполнение поручения руководства государства, продолжается активная работа по организации возвращения на Родину граждан Украины, которые оказались за границей во время обострения ситуации с распространением коронавируса. С этой целью МИД совместно с Министерством инфраструктуры, МВД, Минздравоохранения, авиа-, железнодорожными и другими перевозчиками продолжают работу по созданию для украинцев за рубежом возможностей для возвращения в Украину.

"Поезд Москва-Киев является очередным в ряде уже восьми поездов из-за рубежа, которые МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовало для украинцев", – отметил замминистра.

По его словам, Российская Федерация действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовало им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд Киев-Москва.

Отметим, На заседании Кабмина 25 марта согасовали, что к концу дня пятницы, 27 марта, останавливается любое движение через границу Украины с любой стороны в связи с распространеним коронавируса.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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