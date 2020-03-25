В Украине за неделю от гриппа умерли два человека
2020-03-25 16:37:00
В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 68 челеловек
С 16 по 22 марта в Украине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после гриппа.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 201,6 тыс. человек, из них 53,2% дети.
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.
В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 68 челеловек, ни один из них не был вакцинирован.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце февраля сообщалось, что с начала эпидемического сезона число умерших составляло 48 человек. Все они не были привиты против гриппа.
- 11 марта на сайте Минздрава не появилась регулярно публикуемая статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ. Место очередной недельной сводки заняли новости о коронавирусе.
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