Фонд CIG выделил полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Фонд уже приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для роддома г. Чорткив Тернопольской области

Инвестиционная компания Степана Черновецкого Chernovetskyi Investment Group выделила $500 тысяч на борьбу с коронавирусом в Украине и поддержит региональные больницы покупкой оборудования и средств защиты.

Об этом заявили на странице Chernovetskyi Investment Group в Facebook.

Как сообщается, фонд уже приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для роддома г. Чорткив Тернопольской области. Также заказаны дополнительные аппараты ИВЛ и средства защиты для медицинских учреждений Кировоградской, Житомирской и Харьковской областей.

Компания обещает отчитываться о выполнении своих планов и призывает весь ответственный бизнес поддержать медицинскую систему в борьбе с COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19. Случаи выявлены в 15 областях и Киеве.

За минувшие сутки в Украине умерли два человека с коронавирусом - 68-летний мужчина в Тернополе и женщина в Ивано-Франковске.