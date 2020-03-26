Фонд CIG выделил полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом
2020-03-26 17:39:25
Фонд уже приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для роддома г. Чорткив Тернопольской области
Инвестиционная компания Степана Черновецкого Chernovetskyi Investment Group выделила $500 тысяч на борьбу с коронавирусом в Украине и поддержит региональные больницы покупкой оборудования и средств защиты.
Об этом заявили на странице Chernovetskyi Investment Group в Facebook.
Как сообщается, фонд уже приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для роддома г. Чорткив Тернопольской области. Также заказаны дополнительные аппараты ИВЛ и средства защиты для медицинских учреждений Кировоградской, Житомирской и Харьковской областей.
Компания обещает отчитываться о выполнении своих планов и призывает весь ответственный бизнес поддержать медицинскую систему в борьбе с COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19. Случаи выявлены в 15 областях и Киеве.
- За минувшие сутки в Украине умерли два человека с коронавирусом - 68-летний мужчина в Тернополе и женщина в Ивано-Франковске.