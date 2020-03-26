156 случаев в 16 регионах. Статистика коронавируса в Украине на 26 марта (карта)
2020-03-26 10:25:19
В Украине зафиксировано пять летальных случаев
По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Скончались пять человек, выздоровел пока только один.
Случаи выявлено в 15 областях и городе Киеве:
Винницкая область - 1 случай;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Запорожская область - 7 случаев;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
Киев - 34 случая;
Киевская область - 24 случая;
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1;
Одесская область - 4;
Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный;
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
Черкасская область - 2 случая.
Всего лаборатории с начала года получили 1124 подозрений на коронавирус. Сейчас из них проверяются 37.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 марта Кабмин ввел по всей территории на 30 дней режим чрезвычайной ситуации и продил карантин до 24 апреля.
- За минувшие сутки в Украине умерли два человека с коронавирусом - 68-летний мужчина в Тернополе и женщина в Ивано-Франковске.