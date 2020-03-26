156 случаев в 16 регионах. Статистика коронавируса в Украине на 26 марта (карта)

В Украине зафиксировано пять летальных случаев

По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Скончались пять человек, выздоровел пока только один.

Случаи выявлено в 15 областях и городе Киеве:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Запорожская область - 7 случаев;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;

Киев - 34 случая;

Киевская область - 24 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1;

Одесская область - 4;

Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный;

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;

Черкасская область - 2 случая.

Всего лаборатории с начала года получили 1124 подозрений на коронавирус. Сейчас из них проверяются 37.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин ввел по всей территории на 30 дней режим чрезвычайной ситуации и продил карантин до 24 апреля.