Разумков созвал третье внеочередное заседание Верховной Рады
2020-03-30 16:18:00
В парламент прибыл президент Зеленский, который проводит встречу с депутатами фракции "Слуга народа"
Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве в 16:30 30 марта внеочередного пленарного заседания. В нем говорится, что оно состоится по требованию президента Украины.
На нем будут повторно проголосованы кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко на должности министров здравоохранения и финансов соответственно. Для этого Кабмин повторно зарегистрировал проекты постановлений ВР.
Выносятся и два законопроекта:
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы ("антиколомойский");
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Сообщается, что в парламент прибыл президент Зеленский, который проводит встречу с депутатами фракции "Слуга народа", убеждая их поддержать кандидатуры министров и законопроекты, необходимые для получения помощи МВФ.
Напомним, Верховная Рада сегодня уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.
Для назначения Сергея Марченко новым министром финансов не хватило голосов. "За" проголосовали только 223 депутата.
Таким образом, Украина осталась без министров финансов, здравоохранения и энергетики.