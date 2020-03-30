Разумков созвал третье внеочередное заседание Верховной Рады

В парламент прибыл президент Зеленский, который проводит встречу с депутатами фракции "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве в 16:30 30 марта внеочередного пленарного заседания. В нем говорится, что оно состоится по требованию президента Украины.

На нем будут повторно проголосованы кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко на должности министров здравоохранения и финансов соответственно. Для этого Кабмин повторно зарегистрировал проекты постановлений ВР.

Выносятся и два законопроекта:

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы ("антиколомойский");

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Сообщается, что в парламент прибыл президент Зеленский, который проводит встречу с депутатами фракции "Слуга народа", убеждая их поддержать кандидатуры министров и законопроекты, необходимые для получения помощи МВФ.

Напомним, Верховная Рада сегодня уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

Для назначения Сергея Марченко новым министром финансов не хватило голосов. "За" проголосовали только 223 депутата.

За назначение Максима Степанова министром здравоохранения проголосовали только 217 нардепов. Вопрос о назначении Ольги Богуславец на должность министра энергетики на голосование не выносили и сняли с повестки дня.

Таким образом, Украина осталась без министров финансов, здравоохранения и энергетики.