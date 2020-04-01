За границей от коронавируса вылечились 8 украинцев, – МИД
2020-04-01 11:37:00
Четыре гражданки Украины умерли от COVID-19 за границей
За границей от коронавируса вылечились 8 украинцев. Такие данные сообщили на странице МИД в Facebook.
В частности, в Японии выздоровели четверо, в Италии – двое, по одному в Польше и Германии.
Еще 32 украинца проходят лечение: трое в Австрии, один в Великобритании и Северной Ирландии, четверо в Доминикане, один в Испании, пятеро в Италии, двое в Нигерии, один в Нидерландах, двое в ОАЭ, четверо в Польше, один на Сейшельских островах, один в Сербии, один в США, четверо в Германии, один в Швейцарии и еще один в Швеции.
Четыре гражданки Украины умерли от COVID-19 за границей.
Кроме того, 11 350 граждан зарегистрировались для возвращения в Украину.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 марта сообщалось, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч. Кроме того, 174 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число – в Польше (107 человек).
- В Украине за последние сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек.
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