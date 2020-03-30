В Украину эвакуировали 145 тыс. граждан, еще 11,5 тыс. ждут, – МИД

В Италии более 800 граждан Украины хотят вернуться

В Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись 144 698 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 174 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число – в Польше (107 человек).

Еще 27 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Австрии – три человека, в Доминиканской Республике и ФРГ – по четыре, в Италии – пять, в Польше, ОАЭ, Нигерии – по два, в Испании, Нидерландах, США, Швейцарии и на Сейшельских островах – по одному.

Выздоровели за пределами Украины восемь граждан: четверо в Японии, двое в Италии и по одному в Польше и ФРГ.

Четыре гражданки Украины скончались за границей.

Как уточнил изданию Нromadske начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, еще около 11,5 тысяч граждан хотят вернуться.

"По состоянию на утро (30 марта, – ред.), в Украину вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться", – заявил Коваленко.

Он добавил, что в 11,5 тысяч украинцев входят те, которые заявили о желании вернуться несколько недель назад и те, которые решили вернуться недавно.

"В Италии более 800 граждан Украины хотят вернуться. В РФ более 1400 украинцев. Эта цифра может быть увеличена или уменьшена в зависимости от ситуации", – отметил Коваленко.

Как ранее сообщал Фокус: