По словам очевидцев, на место приехала полиция и Нацгвардия, но она "не сильно помогла"

Эвакуированные из Вьетнама украинцы выламывали двери и отказывались пройти обсервацию.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на журналиста Виталия Глаголу.

Рейса из Вьетнама на табло аэропорта сегодня не было, но в пресс-службе "Борисполя" изданию подтвердили, что самолет из Хошимина в Киев сегодня все же прилетал.

"В 14:30 в аэропорт "Борисполь" прибыл рейс из Хошемина. Прилетело 238 граждан Украины", – говорят в аэропорту.

На Facebook-странице посольства Украины во Вьетнаме действительно указано, что рейс VN 9061 Хошимин – Киев прибыл в "Борисполь".

В то же время, в дипучреждении говорили, что они не располагают деталями по принудительной 14-дневной обсервации эвакуированных.

Как видно на видео ниже, прибывшие укаринцы буквально выламывали двери аэропорта и требовали, чтобы их отпустили по домам, а не отправляли на обесрвацию.

По словам журналиста Глаголы, на место приехала полиция и Нацгвардия, но она "не сильно помогает".

На видео слышно, как эвакуированный кричали, мол действия тех, кто их встречает – незаконны, ведь никто "не имеет права их задерживать".

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.