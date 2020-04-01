Кличко: коронавирус распространяется и охватывает Киев

За сутки в столице подтвердили коронавирус у 25 человек, большинство из них заразились в Украине

В Киеве за сутки подтвердили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице болеют 132 человека. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из новых 25 случаев заражения - 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 года до 80 лет. Также коронавирус подтвердили у девочки, которой немногим более года. 15 человека из последних заболевших госпитализированы, остальные лечатся дома.

"Более половины киевлян, у которых подтвердился диагноз за прошлые сутки в последнее время за границу Украины не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - сообщил мэр.

При этом он уверен, что карантин в столице ввели вовремя, а в случае промедления ситуация была бы совсем другой. Кличко призвал противников ограничений "спуститься на землю" и "перестать шляться по городу". Также он сообщил, что в Киеве продуктовые рынки останутся закрытыми.

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