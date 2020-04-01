В СНБО показали испытания ракеты "Ольха-М" украинского производства
2020-04-01 16:11:06
Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными
Конструкторское бюро "Луч" 30-31 марта успешно провело испытания ракеты "Ольха-М".
Об этом в Facebook сегодня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, ракета создается в Украине в условиях замкнутого цикла.
Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными. Более того – удалось поразить цель на расстоянии 120 км.
"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной прграммы", – добавил Данилов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 февраля СНБО одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы.
- После этого в СМИ писали о том, что проект ГОЗ на 2020-й якобы ликвидирует ракетную программу Украины, так как не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха".
- Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос 19 февраля даже просил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект ГОЗ.
- А в Минобороны заявляли, что проект ГОЗ полностью обеспечит потребности в защите государства. Все программы будут сохранены.
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