В СНБО показали испытания ракеты "Ольха-М" украинского производства

2020-04-01 16:11:06

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Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными

Конструкторское бюро "Луч" 30-31 марта успешно провело испытания ракеты "Ольха-М".

Об этом в Facebook сегодня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, ракета создается в Украине в условиях замкнутого цикла. 

Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными. Более того – удалось поразить цель на расстоянии 120 км.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной прграммы", – добавил Данилов.

Как ранее сообщал Фокус: 

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