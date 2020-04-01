Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными

Конструкторское бюро "Луч" 30-31 марта успешно провело испытания ракеты "Ольха-М".

Об этом в Facebook сегодня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, ракета создается в Украине в условиях замкнутого цикла.

Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными. Более того – удалось поразить цель на расстоянии 120 км.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной прграммы", – добавил Данилов.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

После этого в СМИ писали о том, что проект ГОЗ на 2020-й якобы ликвидирует ракетную программу Украины, так как не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха".

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос 19 февраля даже просил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект ГОЗ.