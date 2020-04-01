В результате реформы в армии станет меньше на 17 генеральских должностей, – Хомчак

В Украине появится бригадные генералы

В рамках реформы Вооруженных сил в армии будет сокращено 17 генеральских должностей. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью агентству "АрмияInform".

По его словам, в Верховную Раду уже подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездный – как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездный – генерал-хорунжий, трехзвездный – генерал-поручик, и четырехзвездный генерал", – сказал Хомчак.

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По его мнению, новая система должна базироваться как на украинском историческом наследии, так и на мировой практике.

Напомним, 11 марта новый министр обороны Андрей Таран указал на важность соцзащиты и мотивационного пакета для военных. "Я хотел бы повернуть это Министерство обороны лицом к военнослужащим", – заявил он, анонсировав дальнейшую работу над обеспечением военных жильем, достойной зарплатой, бесплатным образованием и качественной медициной, чтобы сделать воинскую службу привлекательной.

28 марта президент Владимир Зеленский назначил экс-начальника Генштаба Хомчака главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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