Во Львове стартаперы запустили печать на 3D-принтере масок и переходников для ИВЛ
2020-04-03 15:47:35
Благодаря переходникам, к аппаратам вентиляции легких можно будет подключить сразу двух пациентов
Технологическая лаборатория Tech LabInno во Львовской политехнике будет печатать на 3D-принтере защитные медицинские маски.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Такие маски пригодны для многоразового использования и поддаются дезинфекции.
"Мы полностью производим защитные маски. Пластиковые каркасы печатаем на принтере, защитные экраны нарезаем лазером, крепим резиновую защелку", – рассказывают в политехнике.
Защитные маски получаются гораздо более удобными, в сравнении с очками. К тому же они не оставляют раны на лице.
Кроме экранов у Tech LabInno в планах начать печатать переходники для аппаратов искуственной вентиляции легких. Благодаря им к ИВЛ можно будет подключить сразу двух пациентов.
Единственное условие для их использования – объем легких у обоих пациентов должен быть одинаковым, соответственно к аппарату можно будет одновременно подключить двух молодых людей либо же двух взрослых.
"Мы уже проговорили с главврачем Львовской больницы скорой помощи и уже заказали 20 таких переходников. По маскам еще будем решать", – говорит заммэра Львова Андрей Москаленко.
"Также продумываем закупки с руководителями сетей супермаркетов и аптек, сотрудники которых много контактируют с людьми", – добавил Москаленко.
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