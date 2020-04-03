В Украине заработали благотворительные прачечные для малообеспеченных пенсионеров

Представители благотворительного фонда "Каритас" будут забирать грязные вещи и возвращать их чистыми

Компания P&G совместно с благотворительным фондом "Каритас Украины" запускают социальную инициативу "Забота в каждый дом", в рамках которой одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, смогут дистанционно воспользоваться услугами благотворительной прачечной.

Представители фонда будут забирать грязные вещи и возвращать их чистыми, тем самым минимизируя необходимость контакта с внешним миром.

Первым этапом локальной программы в Украине стала передача 8 тонн продукции P&G (средства для стирки, такие как Ariel, Tide и Lenor, а также чистящие средства – Mr.Proper и Fairy) на общую сумму более 100 тысяч гривен. Помощь получат более 2,5 тыс. пенсионеров.

По мере формирования запросов от фонда "Каритас", компания продолжит передачу собственной продукции. В целом на сегодня, для борьбы с последствиями пандемии, P&G передала 12 тонн продукции стоимостью более 1 миллиона гривен через благотворительные фонды.

Прачечные "Каритас" уже работают в пятнадцати городах по всей территории Украины: в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Днепропетровске, Ужгороде, Черткове, Дрогобыче, Бориславе, Коломые, Краматорске и Старобельске.

Пенсионеры, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (получают минимальную пенсию, одинокие, маломобильные) могут обратиться за информацией и помощью благотворительный фонд (+380 32 297 66 36 или по почте: homecare@caritas.ua).

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