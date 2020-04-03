В Ивано-Франковске рассказали о состоянии детей умерших рожениц

Анализы отправили на ПЦР-исследование и ждут результатов

Младенца роженицы, которая умерла 1 апреля, в Ивано-Франковском городском перинатальном центре, проверяют на коронавирус.

Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Владимир Вежливый на брифинге в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Анализы отправили на ПЦР-исследование и ждут результатов. Так же пока нет результатов анализов умершей женщины.

Ребенок находится на аппарате ИВЛ. Ее состояние средней тяжести, ближе к тяжелому.

2 апреля начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти с помощью кесаревого сечения.

Она также отметила, что причины внезапной смерти женщины устанавливаются.

"Сегодня проводилось вскрытие: было установлено, что у женщины есть подозрение на двустороннюю пневмонию. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем вопрос, у этой женщины выставлено ​​подозрение на коронавирусную инфекциею. Отобраны все необходимые материалы для доставки в референс-лабораторию Центра общественного здоровья, чтобы исследовать истинную причину смерти этой женщины", – сказала она.

Все медики, которые контактировали с умершим роженицей, прошли экспресс-тесты на Covid-19. Все тесты отрицательные.

У ребенка другой умершей роженицы, у которой нашли коронавирус, не выявили COVID-19. Женщина приехала из Польши.

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