Кофейня продолжала работать в режиме "на вынос". Полицейские сочли это нарушением карантина, ее владелец был другого мнения

4 апреля в Одессе на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана полицейские с применением силы задержали владельца кофейни, которая продолжала работать в режиме "на вынос" во время карантина. Об этом сообщает Думская.

Во время рейда по прибережной зоне полицейские решили, что это нарушение правил и потребовали остановить работу ларька, в котором продавали чай, кофе и еду на вынос — летняя площадка была закрыта.

Владелец точки Петр Юрочкин прибыл на место, предъявил паспорт и документы на право торговли. Однако полицейские заявили, что заведение нарушает правила карантина.

В итоге после перепалки они скрутили владельца кофейни. При этом, как отмечает издание, наручников у них при себе не оказалось и они 15 минут держали его поваленным на земле, пока не привезли наручники. Сотрудники кофейни пытались заступиться за своего работодателя, но полицейские пригрозили задержать и их.

После предпринимателя отправили в больницу. Юрочкин говорит, что у него диагностировали растяжение плечевого сухожилия и, предварительно, сотрясение мозга.

"Предварительно мы квалифицируем это как нарушение правил карантина. Полной картины еще нет, потому что мы не осмотрели нагрудные камеры патрульных. Вы ведь знаете, что осуществлять продажу готовой еды в прибрежной зоне запрещено. К сожалению, не все хотят соблюдать и возникают конфликтные ситуации. Это одна из них. Напоминаем еще раз о строгом соблюдении правил карантина", - прокомментировал задержание начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев.

Напомним, Кабмин с 17 марта прекратил работу ресторанов и других заведений питания в стране на время карантина. Общепитам разрешили работать в режиме онлайн-доставки. При это в постановлении не упоминается торговля кулинарией без приема посетителей.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.