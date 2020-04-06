Поступление 2020. Как подготовиться к ВНО во время карантина

Из-за карантина выпускники готовятся к ВНО 2020 по интернету, а родители требуют упростить задания тестов или вообще отменить его проведение. Как будет проходить вступительная кампания в этом году и как к ней подготовиться, разбирался Фокус

Евгения Вакуленко, ученица 11 класса Украинского медицинского лицея им. Богомольца, к внешнему независимому оцениванию (ВНО) начала готовиться еще с осени. Школьница занимается с репетиторами по четырем предметам, и введение карантина в ее образовательном графике почти ничего не поменяло. Разве что все уроки – как подготовительные, так и школьные – теперь проводятся дистанционно.

– Мне так даже удобнее учиться, – признается она. – Нам присылают задания, и я уже могу сама выбрать, на какие предметы потратить больше времени.

На подготовку к ВНО 2020 Евгения отводит в среднем от двух до трех часов в день. Говорит, что оценивания не боится и в своих силах уверена. Но существенное смещение дат тестирования девочку смущает.

– Если поступление в вузы закончится лишь в начале октября, то каким образом будет построен учебный процесс? Это значит, что в следующем году все сроки снова сдвинутся? – рассуждает школьница.

Также Евгения уверена, что и пробное тестирование в этом году не состоится. По крайней мере, в школе об этом ничего конкретного не говорят.

Нехватка достоверной, четкой информации о поступлении в вузы в условиях карантина – одна из основных проблем сегодня. Именно это вызывает и непонимание того, каким образом пройдет ВНО.

Два сценария ВНО 2020

По информации Украинского центра оценивания качества образования, в этом году тестирование пройдут более 370 тысяч выпускников. 26 марта Министерство образования и науки презентовало возможные варианты проведения ВНО и вступительной кампании 2020 года. Первый сценарий предполагает, что карантин закончится не позже начала июня. В этом случае пробное тестирование пройдет либо в мае, либо в июне, а основная сессия – в период с 25 июня по 17 июля. Аттестаты школьникам выдадут в начале августа, а поступление в вузы на бюджет завершится 1 сентября. С учетом этого, учебный год для студентов первого курса начнется 15 сентября, что существенно не повлияет на образовательный процесс.

По второму сценарию карантин отменят лишь в августе. Тогда пробное оценивание пройдет в начале месяца, а само тестирование – с 17 августа по 4 сентября. Соответственно, во второй половине сентября выпускникам выдадут аттестаты, а зачисление в высшие учебные заведения продлится до 23 октября. Учебный год в этом случае начнется лишь 2 ноября.

По словам Егора Стадного, заместителя министра образования и науки, ведомство сейчас к обоим сценариям готовится в равной степени.

– Нельзя говорить, что какой-то из этих вариантов более вероятен, – рассказал чиновник в разговоре с Фокусом. – Никто не знает, каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Поэтому пока мы готовимся к самому близкому по срокам сценарию.

Важным вопросом остается организация пунктов тестирования.

– Сейчас держим систему на "низком старте", – отмечает чиновник. – Как только нам дают сигнал "можно", мы должны быстро запустить этот процесс. Но для этого существуют специальные службы и отработанные процедуры.

Однако даже подробно расписанные планы МОНа о проведении внешнего оценивания и вступительной кампании вызвали бурную родительскую дискуссию в профильных группах в Facebook и мессенджерах. В частности, часть украинцев предлагает вообще отменить ВНО 2020 или значительно его упростить, другие же критикуют дистанционное образование в школах.

Отмены ВНО не будет

В конце марта по родительским чатам стала ходить информация об отмене тестирования выпускников в этом году. Минобразования сразу отреагировало на сообщения, заявив, что новости фейковые. Однако некоторые родители успели зацепиться за эту идею, и в соцсетях до сих пор звучат призывы отказаться от проведения ВНО в 2020 году. Отдельные эксперты также высказались в поддержку такой инициативы.

В то же время Егор Стадный отмечает, что министерство не планирует отменять внешнее оценивание. По его словам, подобные слухи охотно поддерживают те, кто может воспользоваться отказом от ВНО в коррупционных целях.

– Мы уже забыли об этом, но до внедрения тестирования не редкостью были случаи, когда в вузы поступали через взятки. Мы этого не допустим, – подчеркивает чиновник.

Чаще всего отмену ВНО в 2020 году аргументируют заботой о здоровье детей. Однако, как считает Стадный, сдавая вступительные экзамены в вузах, абитуриенты подвергнутся гораздо большей опасности. В этом случае для поступления школьникам придется ездить, в том числе в другие города, сначала для подачи документов, а потом, собственно, на экзамены. И в этом случае риски для них лишь возрастают. Тогда как ВНО проводится по месту жительства.

Сергей Колебошин, заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, также уверен, что отмену тестирования допускать нельзя. По его словам, ВНО – практически единственная институциональная реформа за время независимости Украины, которая вызывает доверие у всего общества. Поэтому отказываться от него сейчас было бы особенно рискованно.

Упрощения заданий не будет

В группах родители стали высказывать и другие предложения относительно тестирования. Так, Галина Щетинина из Николаева пишет: "Почему нельзя убрать несколько тем на ВНО, которые сомнительны?". Ее поддерживает Лилия Слывчук из Верховины, предлагающая упростить задания тестов.

По словам Татьяны Вакуленко, заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования, сейчас у нас действует трехгодичный цикл подготовки заданий для ВНО. Сначала тестовые задания разрабатываются и апробируются, а потом идет непосредственное формирование тетрадей для оценивания. И в текущем году также будут использоваться задания, которые прошли эти три этапа.

Егор Стадный, в свою очередь, подчеркивает, что вариант упрощения заданий в МОН даже не рассматривается, так как для этого нет рациональных причин.

– Есть рейтинговая шкала, которая и так разграничит всех участников тестирования относительно друг друга, – отмечает он. – Отмена каких-то задач лишь усложнит этот момент разграничения школьников, проходящих ВНО.

В том случае, если все результаты оценивания по тем или иным причинам будут в этом году ниже, то благодаря рейтинговой шкале участники с лучшими результатами получат высокие баллы, добавляет Татьяна Вакуленко.

Пробное тестирование перед ВНО 2020

По словам замминистра, это важный этап процесса, который снимает стресс у участников ВНО. Благодаря этому на основную сессию они приходят более спокойными и собранными.

К слову, на персональных страницах зарегистрированных участников пробного теста в ближайшее время появятся дополнительные видеоматериалы о том, как именно будет проходить ВНО 2020, как выглядит аудитория и т. д. Это позволит уже сейчас психологически подготовиться к оцениванию.

Меры безопасности

Ирина Мищенко из Черкасс больше беспокоится не о проведении ВНО, а об условиях его прохождения. "Больные не выздоравливают в один день, дети будут идти в скопление большого количества людей. А если заболеют?" – написала она в комментариях на странице МОН в Facebook. Этот вопрос беспокоит и других родителей в Украине.

Егор Стадный уверяет, что министерство готовится принять все необходимые меры предосторожности при проведении ВНО. В частности, если определенные ограничения в стране сохранятся, то все участники процесса должны быть обеспечены масками и другими средствами индивидуальной защиты. При этом дистанция между школьниками и так соблюдается, так как это одно из правил внешнего оценивания.

Также прорабатывается вопрос и по потенциальным группам риска. Например, часть инструкторов ВНО – люди возраста 50+. Не исключено, что даже после отмены карантина еще какое-то время будут особенно уязвимыми для инфицирования. Поэтому уже сейчас идет поиск инструкторов, которые смогут их заменить.

Сроки учебного года

Отдельный вопрос, интересующий многих абитуриентов, – скажется ли перенос сроков поступления в вузы на продолжительности учебы в следующем году. Как объясняет замминистра, высшие учебные заведения в Украине автономизированы, они самостоятельно решают, как организовать свой рабочий процесс. Возможно, в некоторых вузах или даже на отдельных факультетах понадобится еще один месяц обучения в 2021 году за счет каникулярного времени, либо будет учеба по субботам. В любом случае, единого стандарта для всей страны по этому поводу на государственном уровне приниматься не будет.

Как подготовиться к ВНО онлайн

С введением карантина украинские дети перешли на дистанционные уроки. Их проведение, соответственно, осталось на совести самих учебных заведений. Киевлянка Алена, мама выпускника 11 класса одной из столичных школ, в комментарии Фокусу рассказала, что для самих педагогов это оказалось слишком сложной задачей.

– Техническая подготовленность учителей – нулевая, – говорит женщина. – У большинства из них проблемы даже с установкой ZOOM, не говоря уже об его использовании. Четкой организации процесса тоже нет.

По сути, значительная часть работы педагогов легла на плечи родителей и самих школьников. При этом без поддержки учителей процесс обучения для детей стал более долгим и трудоемким, отмечает Алена.

Егор Стадный соглашается, что во многих украинских школах происходит подмена понятий. Вместо полноценного дистанционного обучения учителя ограничиваются тем, что скидывают ученикам через мессенджер различные задания, а потом просто ждут ответов. Между тем, как отмечает Татьяна Вакуленко, совсем небольшое количество заданий ВНО может базироваться на уроках последней четверти 11 класса. Если ребенок старался учиться на протяжении последних лет и сейчас грамотно использует свободное время для повторения, то у него на ВНО будет хороший результат вне зависимости от того, как сейчас организовано дистанционное образование в учебных заведениях.

К слову, уже несколько недель ТРК "Рада" транслирует профильные занятия по подготовке к ВНО. Также с 6 апреля стартует глобальный проект "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов из Киева будут дистанционно преподавать 11 предметов для учеников 5-11 классов. Уроки можно смотреть как по телевизору, так и в интернете. Для того чтобы занятия были максимально интересными для школьников, на запись приглашают звездных гостей – украинских музыкантов, ведущих и спортсменов, рассказывает нардеп Сергей Колебошин, который как учитель физики также стал одним из лекторов проекта. При этом он отмечает, что эффект данных уроков при сдаче ВНО будет зависеть исключительно от мотивации самих учеников.

– Если объединить эти онлайн-занятия с серьезной самостоятельной работой, то, конечно, тогда они помогут лучше справиться с тестированием, – резюмирует он.