Украинцы во время карантина стали чаще смотреть новости и меньше общаться с друзьями, — опрос

Карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе – почти половина респондентов отметили, что делают это реже, чем обычно

После начала карантина среди украинцев значительно возросла частота просмотра новостей (почти половина из них стала следить за ним чаще). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" с 1 по 2 апреля.

В то же время треть отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить еду.

Около четверти украинцев сказали, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки. Каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби, читать книги или занимаются спортом.

Карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе – почти половина респондентов отметили, что делают это реже, чем обычно. Также ограничения существенно отразились на общении с друзьями: около 40% заявили, что говорят с ними не так часто как до карантина.

Женщины в целом стали чаще, чем мужчины, следить за новостями и готовить еду. При этом среди мужчин немного больше тех, кто стал чаще заниматься спортом и употреблять алкоголь, зотя в целом больше стало тех, кто отказался из-за карантина от таких занятий.

В ходе исследования было опрошено 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Интернет-опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Отметим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия.

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