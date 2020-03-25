На фоне пандемии коронавируса у Трампа начал расти рейтинг, – соцопрос

Уровень поддержки президентов США традиционно возрастает в период угроз

На фоне распространения коронавируса в США рейтинг одобрения действий президента Дональда Трампа среди американцев вырос до 49%. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Gallup.

Согласно опросу, 60% граждан США положительно оценивают действия Трампа в контексте коронавируса, 38% – придерживаются противоположного мнения. При этом, уровень поддержки среди сторонников Республиканской партии составляет 94%, Демократической – 27%, независимых избирателей – 60%.

Нынешний подъем рейтинга у действующего президента не самый высокий за время его каденции. Наибольшую популярность Трамп завоевал в феврале 2019 года, после окончания шатдауна и явных признаков роста американской экономики. Тогда рост его рейтинга составил 7%.

В апреле того же года, рост популярности Трампа вырос на 6 %. Тогда закончилось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, и было признано, что Трамп не состоял в сговоре с россиянами перед президентскими выборами.

Исследователи также подчеркивают, что обычно уровень поддержки президентов США возрастает в период угроз.

Так, после террористических атак 9 сентября 2001 года рейтинг президента Джорджа Буша-младшего вырос на 35%.

Предшественник Трампа Барак Обама получил самое высокое одобрение своих действий после того, как силы спецопераций США уничтожили Усаму бен Ладена в мае 2011 года. Тогда его рейтинг поднялся на 7%.

В рамках опроса в телефонном режиме с 13 по 22 марта были опрошены 1020 американцев в 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность составила не более 4%.

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