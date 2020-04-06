Кинофестиваль Docudays UA в 2020 году пройдет онлайн из-за карантина

Все фестивальные показы и онлайн-трансляции будут бесплатными

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA состоится онлайн в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Отмечается, что в онлайн-формате он пройдет с 24 апреля по 3 мая.

Все фестивальные показы и онлайн-трансляции будут бесплатными. При желании, каждый зритель может сделать взнос за просмотр на любую сумму.

"Решение сделать онлайн-фестиваль в конце апреля было для нас непростым. Конечно, ни одно виртуальное событие не заменит физическое. И чувства режиссеров, когда фильмы не попадают на экраны кинотеатров, мы хорошо понимаем. Этот фестиваль – наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса", – заявила Виктория Лещенко, программный директор Docudays UA.

У фестиваля будет три компонента: публичные онлайн-трансляции дискуссий, лекций и разговоров с режиссерами и критиками на сайте docudays.ua; виртуальный кинотеатр DOCU/SPACE, где будут доступны 50 фильмов из программы фестиваля; эксклюзивные онлайн-события для тех, у кого есть индустриальная аккредитация.

17-й Docudays UA посвящен теме взросления.

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