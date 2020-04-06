В Киеве от коронавируса скончался 72-летний сотрудник Укроборонпрома
2020-04-06 19:59:00
Мужчина работал токарем на предприятии с 1975 года
В Киеве в больнице умер больной COVID-19 сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром".
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
"Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь – с 1975 года. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги", – сказано в сообщении.
Это – первый и пока единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпром".
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".
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