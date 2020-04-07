В Минцифры рассказали, как работает приложение для контроля самоизоляции
2020-04-07 13:56:00
Если будет нарушен режим карантина, то человека оштрафуют
Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима. Об этом сообщил вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Прямой".
Он отметил, если будет нарушен режим ограничений, то человека оштрафуют
"У нас очень лайтовий подход к этой ситуации. Мы понимаем опыт Китая, и европейских стран и не отслеживаем полностью передвижения людей. Только момент, когда приходит push-сообщение. Оно приходит до 10 раз в день. У человека включается геолокация. Ему нужно сфотографироваться, чтобы подтвердить, что именно этот человек находится в этом месте. Нет глобальной слежки, нет полного контроля передвижения", – заявил Федоров.
По его словам, есть три группы лиц, которым будет установлено это приложение:
- люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации;
- больные, которые находятся на домашнем лечении;
- лица с подозрением на коронавирусную болезнь.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на двухнедельной обсервации в рамках карантина из-за пандемии коронавируса находятся 207 человек. По его словам, столица может предоставить 3 тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".