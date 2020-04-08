56-летнему музыканту нанесли два ножевых ранения в область сердца

Во вторник вечером, 7 апреля, во Львове жестоко убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка: на него напал с ножом бездомный.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

Он уточнил, что 56-летнему музыканту нанесли два ножевых ранения в область сердца. Дацюка доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Смерть отца подтвердила дочь Дацюка Кристина на своей странице в Facebook.

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышное прощание. Светлая тебе памяти, наш Дюдя", – написала она.

Как сообщила ZAXID.NET пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, трагедия произошла около 21:00 на остановке общественного транспорта на ул. Героев УПА, 76. В полицию о нападении сообщил случайный прохожий.

Недалеко от этого места полицейские задержали 67-летнего бездомного с ножом, которого подозревают в убийстве. По предварительной версии полиции, между мужчинами произошел конфликт. Точные мотивы преступления пока неизвестны – задержанный бездомный не дает показаний.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Александр Дацюк в 1990 году создал во Львове группу "Лесик Band", которая была популярной в середине 90-х. Группа известна своими хитами "Журавли", "Гуляли", "Пели ящеры", "Кошмарный сон", "Рэкет", "Весна застоя", "Бразилия", и другими.

Как ранее сообщал Фокус:

22 июня 2017 года в Киеве около станции метро "Золотые ворота" молодой музыкант Ярослав Олийнык играл на синтезаторе. Мужчине, который жил рядом, показалось, что музыка была слишком громкой. Возник конфликт, в котором за музыканта заступился его отец, ветеран АТО Сергей Олийнык. После словесной перепалки недовольный местный житель сходил домой за ножом и нанес мужчине ножевое ранение в область сердца. От полученной травмы Сергей Олийнык умер на месте. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего мужчины.

В декабре 2019 года в Киеве Шевченковский районный суд приговорил 58-летнего подозреваемого в убийстве ветерана войны на Донбассе Сергея Олейныка к 13 годам тюрьмы.