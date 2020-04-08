Кличко посоветовал киевлянам сервис психологической помощи на время карантина
2020-04-08 15:22:23
Для того, чтобы получить поддержку, необходимо просто заполнить форму на сайте и оставить конктактный номер телефона
Киевляне смогут обратиться онлайн за психологической помощью к специалистам.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Виртуальная платформа эмоциональной поддержки будет работать бесплатно, а профессиональные консультации будут предоставлять тренеры по эмоциональному интеллекту.
Для того, чтобы получить поддержку, необходимо просто заполнить форму и оставить конктактный номер телефона.
На сайте Киевского мониторингового центра по противодействию COVID-19, который и запустил платформу, есть и другие услуги. Среди них – спорт, обучение и культурные мероприятия. Все – онлайн.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.
- В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.
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