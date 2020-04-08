Демобилизацию срочников их-за коронавируса откладывать не будут, — Минобороны

На срочную военную службу во время весеннего призыва планируют набрать 16 460 человек

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что солдаты-срочники будут уволены в запас вовремя.

Об этом сообщает правительственный портал.

По его словам, сроки демобилизации военных, которые отслужили установленные сроки, остаются без изменений.

Всего в апреле-июле 2020 из ВСУ будут уволены около 6,7 тыс. военнослужащих-срочников. При этом новый призыв в стране перенесли.

"Очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года. Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом", – сообщил он.

На срочную военную службу во время весеннего призыва планируют набрать 16 460 человек, в том числе 9 000 в ВСУ, 5 460 в Национальную гвардию, 1 300 в Государственную пограничную службу, 700 в Специальную службу транспорта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перенес весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Военкоматы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты. Сделано это было 18 марта по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.