Проверку машин на КПП проводят Нацгвардия и полиция

При въезде в Мелитополь (Запорожская область), где зафиксировано наибольшее в регионе количество случаев заражения коронавирусом, оборудовали контрольно-пропускные пункты.

Об этом сообщает пресс-служба Мелитопольского городского совета.

Отмечается, что на въездах и выездах в город начали работу пять контрольно-пропускных пунктов.

При этом, въезд и выезд из Мелитополя разрешен лишь при наличии специального разрешения для ограниченного круга лиц, а также транспорта, среди которых грузовые автомобили с продуктами питания и другими товарами, транзитный транспорт (без права остановки и стоянки), транспорт предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Мелитополя; транспорт физических лиц, места жительства которых зарегистрированы на территории карантинной зоны; транспорт физлиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне, но проживающих за ее пределами.

Другие въезды-выезды из Мелитополя перекрыты.

Проверку машин на КПП проводят Нацгвардия и полиция. В результате таких действий здесь образовались транспортные пробки, растянувшиеся на километры.

Как пишет ria-m.tv, многие водители не знали о нововведении. Некоторых людей не пускают через КПП и им приходится ехать обратно. Большинство водителей возмущены. Один из водителей – сотрудник железной дороги возмущался, что о новых правилах пропуска его не предупредили заранее. У него на пропуске не оказалось печати предприятия, поэтому выехать из города он не смог.

Также контрольно-пропускные пункты начали работу в четверг в Запорожье и Бердянске, сообщает Ipne.

По информации ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины", на утро 9 апреля в Запорожской области зарегистрировано 47 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 2 за последние сутки. В том числе в Запорожье – 14, в Бердянске – 1, в Мелитополе – 22.

Как ранее писал Фокус:

В Мелитополе у главврача городской больницы Виталия Гадомского диагностировали коронавирус.

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина.