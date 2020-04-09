На Донбассе в ходе боя с боевиками погиб военный
2020-04-09 16:30:00
Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.
Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на мине погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.
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