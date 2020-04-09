На Донбассе в ходе боя с боевиками погиб военный

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника.

Как ранее сообщал Фокус: