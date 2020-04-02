Сказать "да" совету с ОРДЛО должна вся "четверка". Потом – отбор представителей, – Резников
2020-04-02 09:52:25
Но пока что совет создать физически не могут: все заседания ТКГ проводятся по видеосвязи
Создание консультационного совета с ОРДЛО должны обсудить участники Норманндского формата.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.
И только после согласования иожно будет обсуждать формат отбора представителей в совете.
"Если участники Нормандской четверки говорят "да", тогда параллельно уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны выбирать своих представителей", – объяснил Резников.
В то же время, на уточняющий вопрос, кто может отбирать представителей, Резников ответил: "Еще неизвестно".
Также министр уточнил – Россия по-прежнему участник международного конфликта на Донбассе.
Ранее Резников говорил, что создание консультационного совета откладывается из-за того, что заседания ТКГ проводятся по видеосвязи.
"Сейчас ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически", – рассказывал министр.
Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, заявил: "Решение по совету с ОРДЛО может быть принято только после консультаций с обществом и парламентом".
При этом, он подчеркнул, что Украина не вела и не планирует вести переговоры с "Л/ДНР".
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 марта замглавы АП РФ Дмитрий Козак после переговоров с Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе.
- 13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
- По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".
- Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.
- Недавно депутат от "СН" Лерос Гео в интервью раскритиковал инциативы Ермака и советника секретаря СНБО Сергея Сивохо (по платформе примирения) и лишился должности внештатного советника Зеленского.