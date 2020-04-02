Сказать "да" совету с ОРДЛО должна вся "четверка". Потом – отбор представителей, – Резников

2020-04-02 09:52:25

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Но пока что совет создать физически не могут: все заседания ТКГ проводятся по видеосвязи

Создание консультационного совета с ОРДЛО должны обсудить участники Норманндского формата.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

И только после согласования иожно будет обсуждать формат отбора представителей в совете.

"Если участники Нормандской четверки говорят "да", тогда параллельно уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны выбирать своих представителей", – объяснил Резников.

В то же время, на уточняющий вопрос, кто может отбирать представителей, Резников ответил: "Еще неизвестно".

Также министр уточнил – Россия по-прежнему участник международного конфликта на Донбассе.

Ранее Резников говорил, что создание консультационного совета откладывается из-за того, что заседания ТКГ проводятся по видеосвязи.

"Сейчас ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически", – рассказывал министр.

Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, заявил: "Решение по совету с ОРДЛО может быть принято только после консультаций с обществом и парламентом".

При этом, он подчеркнул, что Украина не вела и не планирует вести переговоры с "Л/ДНР".

Как ранее сообщал Фокус:

  • 13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
  • По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".
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