Дополнительные операции: ВС РФ могут выбирать тактические направления для наступления, — ISW

По данным аналитиков, командование противника сейчас стоит перед выбором, в каком районе попытаться продвинуться вперед. Кроме того, продолжается стабилизация опорного пункта недалеко от Авдеевки.

Related video

Российские оккупанты могут выбирать тактические направления во время своих будущих наступательных операций на фронте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, сейчас командование противника стоит перед выбором, в каком направлении попытаться продвинуться вперед. Несколько вражеских военных блогеров уже заявляли, что ВС РФ намерены сейчас продвинуться в направлении населенного пункта Архангельское, а также пройти вперед на запад от района Очеретино.

"Продолжающаяся стабилизация российскими войсками опорного пункта к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: либо продолжать продвигаться на запад к своей оперативной цели в Покровске, либо попытаться продвинуться на север для проведения возможных дополнительных наступательных операций совместно с российскими силами в районе Часова Яра", — говорится в сообщении.

В то же время, как заявил аналитик DeepState Роман Погорелый, ситуация в районе Часового Яра стабилизировалась благодаря усилиям ВСУ. По его словам, российские военные пытаются выискивать слабые места, а их подразделения насыщают личным составом и подтягивают резервы.

"Противник перегруппировывается, подтягивает новые силы, постоянно обстреливает город из авиации. Штурмовые группы РФ пробуют где-то насыщаться пехотой в районах, продвигаться. То есть такая динамика происходит постоянно. Но бойцы, которые держат Часов Яр и новые бригады, которые туда прибыли, стабилизировали ситуацию", — заявил Роман Погорелый.

Напомним, 29 апреля сообщалось, что в в ISW рассказали, в каком направлении ВС РФ будут наступать, желая захватить сразу 4 города. По данным аналитиков, у противника сейчас есть несколько сценариев того, как будет развиваться ситуация на Донбассе дальше. Один из них предусматривает продвижение в направлении Покровска.