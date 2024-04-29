Ситуация в районе Часового Яра стабилизировалась благодаря усилиям ВСУ, — аналитик DeepState

По словам Романа Погорелого, российские военные пытаются выискивать слабые места, а их подразделения насыщают личным составом и подтягивают резервы.

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Силы обороны стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра на Бахмутском направлении в Донецкой области, однако в любой момент ситуация может измениться. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил соучредитель DeepState Роман Погорелый.

В частности он отметил, что российские захватчики используют все возможности, чтобы продвинуться Часов Яр "в лоб, с флангов, но ситуация там более-менее стабилизировалась".

"Противник перегруппировывается, подтягивает новые силы, постоянно обстреливает город из авиации. Штурмовые группы РФ пробуют где-то насыщаться пехотой в районах, продвигаться. То есть такая динамика происходит постоянно. Но бойцы, которые держат Часов Яр и новые бригады, которые туда прибыли, стабилизировали ситуацию", — пояснил Погорелый.

По словам аналитика, сейчас в этом районе происходит лишь динамика попыток прощупывания.

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ВС РФ стремятся обойти с флангов Часов Яр: офицер оценил ситуацию на фронте (карта)

"Враг прилагает все усилия, чтобы где-то выискивать слабые места, насыщать личным составом, подтягивать резервы. Поэтому в любой момент ситуация может измениться, потому что противник непредсказуем как в применении своих сил, так и в продвижении", — подчеркнул он.

28 апреля стало известно, что, по словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, на фронте обострилась ситуация. Он отметил, что, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи.

К тому же Фокус писал, что заместитель комбата 5-й штурмовой бригады Михаил Онуфер не исключил возможность продвижения российских оккупантов в направлении Константиновки в случае захвата Часового Яра.