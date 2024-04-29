Ситуація в районі Часового Яру стабілізувалася завдяки зусиллям ЗСУ, — аналітик DeepState

За словами Романа Погорілого, російські військові намагаються вишукувати слабкі місця, а їх підрозділи насичують особовим складом та підтягують резерви.

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Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Часового Яру на Бахмутському напрямку в Донецькій області, проте в будь-який момент ситуація може змінитися. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Зокрема він зазначив, що російські загарбники використовують всі можливості, аби просунутися Часів Яр "в лоб, з флангів, але ситуація там більш-менш стабілізувалася".

"Противник перегруповується, підтягує нові сили, постійно обстрілює місто з авіації. Штурмові групи РФ пробують десь насичуватися піхотою в районах, просуватися. Тобто така динаміка відбувається постійно. Але бійці, які тримають Часів Яр і нові бригади, які туди прибули, стабілізували ситуацію", — пояснив Погорілий.

За словами аналітика, зараз в цьому районі відбувається лише динаміка намагань прощупування.

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"Ворог докладає усіх зусиль, аби десь вишукувати слабкі місця, насичувати особовим складом, підтягувати резерви. Тому в будь-який момент ситуація може змінитися, бо противник непередбачуваний як у застосуванні своїх сил, так і в просуванні", — наголосив він.

28 квітня стало відомо, що, за словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, на фронті загострилася ситуація. Він зазначив, що, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках — має тактичні успіхи.

До того ж Фокус писав, що заступник комбата 5-ї штурмової бригади Михайло Онуфер не виключив можливість просування російських окупантів у напрямку Костянтинівки у разі захоплення Часового Яру.