"Має тенденцію до загострення": Сирський на "Рамштайні" розповів про ситуацію на фронті

ЗСУ, як підкреслив головнокомандувач, відчувають нагальну потребу в ракетах, боєприпасах, озброєнні та військовій техніці. Не останню роль також відіграє своєчасне надходження допомоги.

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Під час чергового, вже 21-го засідання Контактної групи з питань обороноздатності України, союзники були поінформовані про складну оперативно-стратегічну обстановку та про нагальні потреби Сил оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський.

Головнокомандувач, як зазначається, розповів учасникам коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення. Також учасники "Рамштайн" дізналися про специфіку здійснення росіянами авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Окрім того, Сирський довів коаліції про нагальні потреби України в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Окремо головнокомандувач ЗСУ подякував усім учасникам та особисто главі Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку Сил оборони й військову допомогу з боку як США, так і всіх союзників і партнерів.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Зі свого боку, очільник оборонного відомства Сполучених Штатів наголосив, що Контактна група з питань оборони України пишається критично важливими можливостями, які були надані Україні.

"Цього тижня США також зробили серйозні оголошення про надання Україні нової допомоги у сфері безпеки, включаючи додаткову програму національної безпеки та новий пакет USAI", — наголосив Ллойд Остін.

Нагадаємо, 19 березня відбулося 20-те засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн євро.

Попереднє засідання учасників Контактної групи з питань оборони України було 14 лютого. Тоді міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої доєдналися вже 15 країн.