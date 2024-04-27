"Имеет тенденцию к обострению": Сырский на "Рамштайне" рассказал о ситуации на фронте

ВСУ, как подчеркнул главнокомандующий, испытывают острую потребность в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. Не последнюю роль также играет своевременное поступление помощи.

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Во время очередного, уже 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины, союзники были проинформированы о сложной оперативно-стратегической обстановке и о насущных потребностях Сил обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Александр Сырский.

Главнокомандующий, как отмечается, рассказал участникам коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению. Также участники "Рамштайн" узнали о специфике осуществления россиянами авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Сырский довел коалиции о насущных потребностях Украины в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Отдельно главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех участников и лично главу Пентагона Ллойда Остина за последовательную поддержку Сил обороны и военную помощь со стороны как США, так и всех союзников и партнеров.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

В свою очередь глава оборонного ведомства Соединенных Штатов отметил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины гордится критически важными возможностями, которые были предоставлены Украине.

"На этой неделе США также сделали серьезные объявления о предоставлении Украине новой помощи в сфере безопасности, включая дополнительную программу национальной безопасности и новый пакет USAI", — отметил Ллойд Остин.

Напомним, 19 марта состоялось 20-е заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн евро.

Предыдущее заседание участников Контактной группы по вопросам обороны Украины было 14 февраля. Тогда министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились уже 15 стран.