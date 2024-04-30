Додаткові операції: ЗС РФ можуть вибирати тактичні напрямки для наступу, — ISW
За даними аналітиків, командування противника зараз стоїть перед вибором, у якому районі спробувати просунутися вперед. Крім того, триває стабілізація опорного пункту неподалік Авдіївки.
Російські окупанти можуть обирати тактичні напрямки під час своїх майбутніх наступальних операцій на фронті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, зараз командування противника стоїть перед вибором, у якому напрямку спробувати просунутися вперед. Кілька ворожих військових блогерів уже заявляли, що ЗС РФ мають намір зараз просунутися в напрямку населеного пункту Архангельське, а також пройти вперед на захід від району Очеретине.
"Стабілізація російськими військами опорного пункту на північний захід від Авдіївки, що триває, ставить російське командування перед вибором: або продовжувати просуватися на захід до своєї оперативної цiлi в Покровську, або спробувати просунутися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій спільно з російськими силами в районі Часового Яру", — ідеться в повідомленні.
Водночас, як заявив аналітик DeepState Роман Погорілий, ситуація в районі Часового Яру стабілізувалася завдяки зусиллям ЗСУ. За його словами, російські військові намагаються вишукувати слабкі місця, а їхні підрозділи насичують особовим складом і підтягують резерви.
"Противник перегруповується, підтягує нові сили, постійно обстрілює місто з авіації. Штурмові групи РФ пробують десь насичуватися піхотою в районах, просуватися. Тобто така динаміка відбувається постійно. Але бійці, які тримають Часів Яр і нові бригади, які туди прибули, стабілізували ситуацію", — заявив Роман Погорілий.
Нагадаємо, 29 квітня повідомлялося, що в ISW розповіли, в якому напрямку ЗС РФ будуть наступати, бажаючи захопити відразу 4 міста. За даними аналітиків, у противника зараз є кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація на Донбасі далі. Один із них передбачає просування в напрямку Покровська.