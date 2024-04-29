Хочуть захопити 4 міста: в ISW розповіли, у якому напрямку ЗС РФ наступатимуть (фото)

За даними аналітиків, у противника зараз є кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація на Донбасі далі. Один із них передбачає просування в напрямку Покровська.

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Російські окупанти продовжують спроби стабілізувати виступ лінії фронту на північний захід від міста Авдіївка на Донеччині. Тепер противник може думати про те, куди піти далі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 29 квітня.

За даними аналітиків, командування ЗС РФ може ухвалити рішення наступати на захід до міста Покровськ або ж спробувати пройти на північ для додаткових штурмів населеного пункту Часів Яр на Донбасі.

Українські офіційні особи, зокрема Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, називали Покровськ оперативною цiллю окупантів після Авдіївки. Водночас існує й альтернативний сценарій.

"Російські війська можуть ухвалити рішення про наступ на північ від свого тактичного прориву в районі Очеретине по трасі Н-20 (Донецьк — Костянтинівка), щоб чинити тиск на українські сили, які обороняються в районі Торецька, та, можливо, на оперативний тил української оборони на захід від Часовго Яру", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що противник уже тривалий час прагне взяти під свій контроль чотири великі міста на Донеччині: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Сам Часів Яр для ЗС РФ має лише оперативне значення, адже дасть змогу отримати плацдарм для подальших наступальних операцій щодо Дружківки та Костянтинівки.

В ISW припустили, якими будуть подальші кроки ЗС РФ на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Окремо аналітики додали, що тактичне просування ворожих військ сьогодні становить близько 20 км на південний захід від Торецька, близько 18 км на південь від наступного великого населеного пункту Олександро-Калинове й до 28 км на південь від Костянтинівки.

"Підйом по трасі H-20 буде серйозним і не швидким. Однак російське командування може ухвалити рішення продовжити наступ на захід у бік Покровська, оскільки там може бути більше можливостей для тактичного досягнення, ніж на півночі, а також через заклопотаність Росії досягненням західних кордонів Донецької області", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що ЗС РФ прискорили наступ у районі Авдіївки на Донбасі, про що заявили в британській розвідці. За даними аналітиків, противник створив умови для того, щоб зайти в населений пункт Очеретине. У Міноборони припустили, що наступ окупантів продовжиться.