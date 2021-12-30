Будут работать бесплатно: в Раде создали научный совет для помощи нардепам
Теперь к разработке законопроектов смогут привлекать академиков, докторов и кандидатов наук. Собираться научный совет будет не реже раза в квартал.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук создал научно-консультативный совет при парламенте. Об этом он сообщил в Facebook.
В него войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права, пояснил он.
Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора и кандидаты наук помогут разрабатывать важные законопроекты.
"Они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности", — заключил он.
В пресс-службе парламента более детально объяснили, в чем смысл этого органа. Так, членом совета может быть специалист, имеющий ученую степень доктора наук или доктора философии (кандидата наук), адвокат или судья в отставке. Работать они будут на общественных началах.
Возглавляет совет Стефанчук, он же утверждает его персональный состав, зампредседателя и секретаря.
Основные задачи научно-консультативного совета Рады следующие:
- подготовка предложений по развитию приоритетных направлений деятельности Рады;
- изучение проблемных вопросов применения норм права, которые появляются на практике после принятия Радой нормативно-правовых актов;
- научное сопровождение законопроектной работы;
- подготовка научных выводов по законопроектам, которые рассматривает Рада;
- взаимодействие с комитетами и фракциями Рады;
- участие в подготовке и проведении слушаний в Верховной Раде Украины и ее комитетах.
Заседания научно-консультативного совета при парламенте созываются по необходимости, но не реже раза в квартал. Заседания рабочих групп проводят при необходимости. К участию в заседании совета могут приглашаться ученые и практики, специалисты разных отраслей знаний, которые не являются его членами, указано в сообщении.
Напомним, что в прошлом году украинские власти создали несколько консультативных советов. Президент Украины Владимир Зеленский создал консультативно-совещательный орган по противодействию распространения коронавируса.
Также предполагалось создание консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако позже эта идея потеряла актуальность.