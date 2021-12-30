Будут работать бесплатно: в Раде создали научный совет для помощи нардепам

Теперь к разработке законопроектов смогут привлекать академиков, докторов и кандидатов наук. Собираться научный совет будет не реже раза в квартал.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук создал научно-консультативный совет при парламенте. Об этом он сообщил в Facebook.

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В него войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права, пояснил он.

Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора и кандидаты наук помогут разрабатывать важные законопроекты.

"Они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности", — заключил он.

В пресс-службе парламента более детально объяснили, в чем смысл этого органа. Так, членом совета может быть специалист, имеющий ученую степень доктора наук или доктора философии (кандидата наук), адвокат или судья в отставке. Работать они будут на общественных началах.

Возглавляет совет Стефанчук, он же утверждает его персональный состав, зампредседателя и секретаря.

Основные задачи научно-консультативного совета Рады следующие:

подготовка предложений по развитию приоритетных направлений деятельности Рады;

изучение проблемных вопросов применения норм права, которые появляются на практике после принятия Радой нормативно-правовых актов;

научное сопровождение законопроектной работы;

подготовка научных выводов по законопроектам, которые рассматривает Рада;

взаимодействие с комитетами и фракциями Рады;

участие в подготовке и проведении слушаний в Верховной Раде Украины и ее комитетах.

Заседания научно-консультативного совета при парламенте созываются по необходимости, но не реже раза в квартал. Заседания рабочих групп проводят при необходимости. К участию в заседании совета могут приглашаться ученые и практики, специалисты разных отраслей знаний, которые не являются его членами, указано в сообщении.

Напомним, что в прошлом году украинские власти создали несколько консультативных советов. Президент Украины Владимир Зеленский создал консультативно-совещательный орган по противодействию распространения коронавируса.

Также предполагалось создание консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако позже эта идея потеряла актуальность.