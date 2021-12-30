Працюватимуть безкоштовно: у Раді створили наукову раду для допомоги нардепам
Наразі до розробки законопроєктів зможуть залучати академіків, докторів та кандидатів наук. Збиратиметься наукова рада не рідше одного разу на квартал.
Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук створив науково-консультативну раду при парламенті. Про це він повідомив у Facebook.
До неї увійдуть близько 90 професійних, авторитетних науковців та практиків у галузі права, пояснив він.
Академіки, члени-кореспонденти, доктори наук, професори та кандидати наук допоможуть розробляти важливі законопроєкти.
"Вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності", — сказав він.
У пресслужбі парламенту більш детально пояснили, у чому сенс цього органу. Так, членом ради може бути фахівець, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), адвокат чи суддя у відставці. Працюватимуть вони на громадських засадах.
Очолює раду Стефанчук, він же затверджує її персональний склад, заступника голови та секретаря.
Основні завдання науково-консультативної ради:
- підготовка пропозицій щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності Ради;
- вивчення проблемних питань застосування норм права, що виникають практично після ухвалення Радою нормативно-правових актів;
- науковий супровід законопроєктної роботи;
- підготовка наукових висновків щодо законопроєктів, які розглядає Рада;
- взаємодія з комітетами та фракціями Ради;
- участь у підготовці та проведенні слухань у Верховній Раді України та її комітетах.
Засідання науково-консультативної ради при парламенті скликаються за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання робочих груп проводять за необхідності. До участі в засіданні ради можуть запрошуватися вчені та практики, фахівці різних галузей знань, які не є її членами, зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, що минулого року українська влада створила кілька консультативних рад. Президент України Володимир Зеленський створив консультативно-дорадчий орган з протидії поширення коронавірусу.
Також передбачалося створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Однак, пізніше ця ідея втратила актуальність.