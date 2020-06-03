Создание Консультативного совета по Донбассу потеряло актуальность, – Резников

Уже почти завершились собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО

Создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе утратило актуальность.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью Укринформ.

По его словам, говорить о возможном создании Консультативного совета уже неактуально.

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – заявил он.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.

"Может 8, может 16 (быть участников). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", – отметил Резников.

Также вице-премьер прокомментировал возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума.

Резников сообщил, что во время встречи в Берлине такая возможность действительно обсуждалась.

"Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками", – резюмировал вице-премьер.

В мае глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Консультативный совет в рамках ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе так и не создали из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.

В фильме об итогах первого года президентства Зеленский выразил уверенность, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе. В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".