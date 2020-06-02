Украина не пойдет на пересечение "красных линий" по Донбассу, – Кулеба

Глава МИД анонсировал новые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом заявил, что Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".

"Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", – сказал министр.

Кулеба также анонсировал новые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", – отметил министр.

Точную дату новой встречи Кулеба не уточнил.

Напомним, 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе. По его словам, переговоры были "конструктивными", а стороны достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации. Также Козак добавил, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации дальнейших переговоров.

Глава МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев знал заранее о визите Козака в Берлин, и в данном случае не идет речи "ни о каких играх за спиной Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.