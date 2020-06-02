Украина не пойдет на пересечение "красных линий" по Донбассу, – Кулеба
2020-06-02 15:00:00
Глава МИД анонсировал новые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом заявил, что Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".
"Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", – сказал министр.
Кулеба также анонсировал новые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.
"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", – отметил министр.
Точную дату новой встречи Кулеба не уточнил.
Напомним, 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе. По его словам, переговоры были "конструктивными", а стороны достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации. Также Козак добавил, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации дальнейших переговоров.
Глава МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев знал заранее о визите Козака в Берлин, и в данном случае не идет речи "ни о каких играх за спиной Украины".
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.
- В фильме об итогах первого года президентства Зеленский выразил уверенность, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе. В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".