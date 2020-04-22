Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его президентстве

Президент планирует менять тактику, если Минский процесс не будет давать результатов

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе.

Об этом он заявил в фильме "Год президента Зеленского", который показали на телеканале "Украина 24".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", – сказал Зеленский.

Зеленский также сказал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

"То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", – отметил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что встреча лидеров стран Нормандского формата в декабре прошлого года была сложной, но после нее удалось сохранить диалог без сдачи национальных интересов.

"Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять – ничего этого не сделано. Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", – сказал он.

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