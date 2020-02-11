Зеленский: Захват Украины приведет к распаду России

Президент считает, что РФ не пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял (на встрече Нормандской четверки, – ред.). Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", – отметил Зеленский.

При этом он считает, что если Россия "захватит" Украину, то такие действия могут привести к распаду самой Российской Федерации.

"Самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что главной стратегией для его команды является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос – не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть", – отметил он.

Президент также считает, что завершение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

"Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Владимир Зеленский, комментируя предложение Игоря Коломойского, заявил, что Украина не будет менять евроинтеграционный курс и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией.