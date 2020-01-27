Между Зеленским и Путиным установлен весьма эффективный рабочий контакт, – Песков
2020-01-27 12:06:09
Но, по словам пресс-секретаря Путина, "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между украинским главой государства Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным установлен эффективный рабочий контакт. Об этом он рассказал в эфире "Россия 24", передает Интерфакс-Украина.
"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", – отметил Песков.
При этом, по его словам, "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".
"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", – пояснил Песков.
Он также рассказал, что возможность встречи Путина и Зеленского во время Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме "вентилировалась", но в рамках подобного мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".
Напомним, после встречи нормандской четверки Песков говорил, что диалог между Зеленским и Путиным начался, но они далеки от согласия по целому ряду вопросов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что команда Зеленского просила о встречи с Путиным во время визита в Израиль.
- В Офисе президента говорили, что что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках форума возможно. Допускал такую вероятность и сам Зеленский.
- Однако в итоге Зеленский отказался от участия в форуме памяти жертв Холокоста и встреча в Израиле президентов Украины и России так и не состоялась.