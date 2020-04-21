Один кошмар на двоих. Чего удалось за год достичь Зеленскому и Голобородько

21 апреля 2019 года в Украине случилось необычное для политики. Граждане страны невероятными 73% поддержали во втором туре комика, художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. Так актер, сыгравший в комедийном сериале президента Василия Голобородько сам не менее чудесным образом стал президентом. Фокус вместе с экспертами сравнил достижения президента Владимира Зеленского и его экранного двойника Василия Голобородько, использовав события первого сезона сериала.

Отношения с Верховной Радой: Зеленский был решительнее

Голобородько

Как и ожидалось, в сериале народные избранники, контролируемые олигархами, без энтузиазма восприняли выбор украинцев в лице историка Голобородько.

Вот как прокомментировали нардепы победу Василия:

– Эти выборы – очередной цирк, – рецензировала в "Твиттере" Жанна Борисенко.

Лидер фракции "Освободители" Сергей Карасюк был более многословен и в прямом эфире назвал победу Голобородько сомнительной, а также призывал украинцев к очередной революции.

– Это честные выборы (смеется.)? Это плевок в лицо демократии, я вам скажу. Мы будем оспаривать в суде решение по этим выборам. Кто такой Голобородько? Откуда он взялся? По всем опросам я лидировал, по всем округам. Полгода езжу по регионам, общаюсь с избирателями. А Голобородько что? Один раз поматюкался в "Ютубе" и все. Я в это не верю. Товарищи, все, кто меня слышит, завтра собираемся на Майдане! – возмущался Карасюк, занявший второе место в президентской гонке.

Первая встреча новоизбранного президента с парламентом стала для украинской общественности запоминающейся. Вместо привычных аплодисментов нардепы встречали Голобородько не менее привычной дракой. Когда парламентарии заняли свои места, гарант сделал несколько заявлений, которые положительно были восприняты электоратом.

– Начну с демократии. Вы, слуги народа, знаете, что это такое. С греческого языка «демократия» переводится как «народовластие». «Демос», «кратос» – «народ», «власть». Понимаете, да? Не власть над народом, а наоборот. У нас же в стране демократия? Ну, судя по тому, что вы постоянно об этом говорите. Власть в нашей стране принадлежит народу, а он, в свою очередь, нанимает вас и меня на работу. Объясните, как я, избиратель, не могу позволить себе на зарплату учителя истории даже хрущевку в Киеве, когда вы, мои подчиненные, живете в роскошных хоромах? Вам не кажется, что это странно? Вы же слуги народа, где это было видано, чтобы слуги жили лучше своих господ? – обратился к парламентариям гарант Конституции.

В завершение первой встречи с депутатами Голобородько предложил внести в закон изменения о статусе госслужащего. Среди требований назывались отказ от служебных лимузинов и резиденций, сокращение штаба. Позже депутаты Верховной Рады откажутся голосовать за нужные для президента законы.

Зеленский

Не менее эффектной была первая встреча Владимира Зеленского с парламентом и в реальной жизни. Тогда на инаугурации президента Украины, состоявшейся 20 мая, спустя месяц после победы на выборах, глава страны распустил Верховную Раду 8-го созыва. Уже на следующий день подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и проведении внеочередных выборов 21 июля 2019 года.

– Уважаемые депутаты! Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом один плюс: это значит, вы готовы работать. Поэтому прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки. А также прошу освободить от должностей председателя Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны, – обратился к депутатам шестой президент Украины.

Закончил Зеленский инаугурационную речь громко:

– У вас будет два месяца. Примите эти важные законы и решения. Повесьте все медали себе. Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва, – заключил президент.

Это решение позволило Зеленскому уже через четыре месяца иметь "дружелюбный" парламент с 254 депутатами от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Достижения и успехи: Зеленский возобновил переговоры по Донбассу

Голобородько

После угроз президента расформировать Кабинет министров, премьер Юрий Чуйко предоставил возможность Голобородько назначить своих людей на главные государственные посты: министра иностранных дел и обороны, главу Национального банка, фискальной службы и СБУ. Однако составить полностью свое "правительство" Голобородько не дали. Чуйко пригрозил президенту: если тот захочет провести тотальные перестановки в Кабмине, то его ждет импичмент. А Чуйко как лидер большинства в Раде это сможет обеспечить.

Также во время антикоррупционной спецоперации, проводившейся СБУ, лично президентом и чиновниками, которые прошли в правительство по квотам Голобородько, государственный бюджет был пополнен на $50 млн. Позже Службой безопасности Украины был арестован пытавшийся подкупить госслужащих помощник главных олигархов страны Кривицкий.

– Гнида, – прокомментировал тогда действия президента киношный олигарх Ройзман.

Помимо того, во время президентства Голобородько был принят законопроект о снижении налоговой ставки и подорожании акцизов на алкогольные напитки. Вследствие этого стоимость водки, коньяка и т. п. поднялась на 30%. Такое решение, по словам президента, должно было пополнить бюджет страны на €250 млн.

Зеленский

Фокус решил узнать мнение украинских политологов касательно действий Зеленского на посту президента. Политолог Руслан Бортник считает проведение досрочных парламентских выборов главной победой президента в реальной жизни.

– Досрочные выборы помогли перезагрузить политическую систему и создать чуть ли не президентскую республику, где Зеленскому подчиняются и правительство, и парламент. Также есть главная социальная победа: не стало жить хуже. Получилось избежать масштабного кризиса, не было такого провала, как в 2014–2015 годах. Зеленский сохранил социально-экономическую стабильность. Даже у Голобородько в сериале не получилось этого сделать. Также есть другие социальные победы: сохранение выплат, не увеличилась смертность, люди не стали выезжать из страны", – рассказывает эксперт.

Политолог Владимир Фесенко считает, что президентство Владимира Зеленского – это эксперимент, попытка реализовать на практике популярные народные стереотипы. Во многом попытка удачная. Эксперт перечислил несколько побед и успешных решений Зеленского.

– Первое – это удалось привести к власти неполитика. У Зеленского получилось реализовать общественное ожидание радикальной перезагрузки, обновление политических элит и приход новых лиц. Можно сказать, что актер стал президентом только в сентябре, до того была подготовка. В течение трех-четырех месяцев вся исполнительная и законодательная власть сконцентрировалась в руках Зеленского. Фактически в Украине наступил президентский режим. Это то, чего не удалось ни Ющенко, ни Порошенко", – говорит политолог.

Начало мирного урегулирования военных действий на территории Донбасса и отмену депутатской вседозволенности Фесенко относит к положительным действиям президента.

– Удалось вывести из тупика мирный процесс по Донбассу, начались переговоры. Удалось решить ряд локальных задач: освобождение пленных и политзаключенных, разведение войск. Возобновились переговоры в «нормандском формате» и появилась возможность мирного урегулирования конфликта. Но пока в полном объеме не получилось этого сделать. Было реализовано общественное ожидание отказа от депутатской неприкосновенности. Также, что отвечает народным стереотипам и требованиям, борьба с кнопкодавством и прогулами. Это народная идея, и она была реализована", – объясняет эксперт.

По мнению Фесенко, уже сегодня с уверенностью можно сказать, что Владимир Зеленский точно останется в истории Украины. Как минимум благодаря принятию одного неоднозначного закона.

– Он уже останется в истории благодаря земельной реформе. Те, кто не могли или не хотели ввести рынок земли, так его и не ввели. А у него получилось. В ней есть минусы, это не нравится многим в стране, но это результат, который повлияет на аграрный сектор. Мое мнение – повлияет положительно. Ведь то, что сейчас урожайность в Украине превышает показатели Советского Союза, – результат первого этапа земельной реформы 1999–2000 годов. Это конкретный результат с прицелом на будущее, – продолжает Фесенко.

Неудачи: слабая кадровая политика

Голобородько

Однажды утром канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Василию Голобородько с целью сообщить главе страны о том, что Украина вошла в состав Европейского союза.

"Ничего себе! Спасибо, я такой счастливый! Мы все, украинцы, так долго этого ждали", – ответил президент на благую новость канцлера.

Но оказалось, что Меркель позвонила Голобородько случайно, – вместо Украины в состав ЕС вошла Черногория.

Спустя полгода экономическая ситуация в стране ухудшилась, цены начали расти, национальная валюта обесценилась, а кредит народного доверия к президенту стал стремительно падать. Поэтому для стабилизации ситуации Голобородько необходимо получить финансовую помощь МВФ в размере €15 млрд. Однако, как было сказано ранее, Рада заблокировала пакет необходимых законопроектов.

"Зарплата с гулькин хрен! Есть совесть у Голобородьки или нет? Как мне детей учить, если у меня только одна мысль: "Как мне не сдохнуть с голоду? А если ему наплевать на народ, то ему "ганьба", – возмущается митингующая под администрацией президента женщина.

Все чаще под административными зданиями начали проходить политические протесты под лозунгом "Нас грабит власть".

Зеленский

Одной из главных неудач президента Бортник называет невыполнение предвыборных ожиданий. По словам политолога, этому поспособствовала неудачная кадровая политика, проведенная ранее.

"Наверное, главная неудача президента Зеленского – это кадровая политика. То, что на протяжении года он поменял правительство, сменил главу Офиса президента и генерального прокурора, свидетельствует, что он ошибся в кадрах. Из-за этого год в плане выполнения обещаний потерян. Из чего следует, что неудачей можно назвать то, что президент не выполнил своих предвыборных обещаний. Не удалось установить мир на Донбассе, снизить тарифы, нет борьбы с коррупцией и обещанных громких посадок. Но все это – следствие неудачной кадровой политики", – заключил Руслан Бортник.

Фесенко солидарен с коллегой и рассказывает, что с приходом к власти новых лиц народному стереотипу было суждено рухнуть. Слишком поспешно набирались кадры и не все оказались эффективными государственными руководителями.

"Главная ошибка связана с кадровой политикой. Это закономерно, потому что к власти пришли люди, которые не умеют руководить страной. Допускались ошибки, и стало понятно, что новые лица ничем не лучше старых. Это увидела общественность, это увидел Зеленский. И уже нет запроса на новых лиц. Ведь нужен результат, который должен быть более эффективным. А просто не красть недостаточно, как сказал президент, когда менялся состав Кабмина", – рассказывает политолог.

Эксперт считает, что допущенные ошибки должны сыграть положительную роль в дальнейших действиях президента.

"Обновление элит было необходимо, и разрушение стереотипа – тоже полезно. Как в армии, Зеленский прошел президентскую "учебку" и получил лычки молодого президента-первогодка. Сейчас он получает статус антикризисного президента. И складывается такое ощущение, что он уже 10 раз пожалел о том, что решил стать главой страны. Но надо отдать должное, не испугался и держит удар. Грандиозный эксперимент, первый этап которого состоялся. Чуда не произошло, но и катастрофы – тоже", – подытожил Владимир Фесенко.

Голобородько с олигархами боролся, Зеленский пытается сотрудничать

Голобородько

За первый год своего президентства гарант единожды встречался с олигархами в их резиденции. Встречу лоббировал премьер-министр Юрий Чуйко. Во время встречи олигархи пытались найти компромисс с Голобородько, который позволил бы им иметь определенные бизнес-дивиденды. Неоднократно президенту напоминали о том, что его реформы обречены на провал. Однако для олигархов диалог не закончился успешно.

Василий Голобородько был краток:

«Вы для начала подайте в налоговую декларацию. Только реальную – с восьмью нулями. Тогда и поговорим».

Зеленский

По словам экспертов, политика Зеленского в отношении олигархов кардинально противоположна политике Голобородько, который предпочитал с олигархами бороться, а не договариваться.

"Если Голобородько в "Слуге народа" получилось противостоять олигархам, получилось даже одного из них посадить, то в жизни президент Зеленский вместо того чтобы проводить деолигархизацию, вынужден с ними договариваться, для того чтобы они смогли помочь в восстановлении инфраструктуры и преодолении коронавирусной инфекции. К сожалению, часто так бывает, что вымышленный персонаж на две головы сильнее, чем реальный. И Голобородько сильнее Зеленского. Пока", – отмечает Бортник.

Политолог Владимир Фесенко считает, что украинцам не нужно было изначально надеяться на то, что Зеленский будет бороться с олигархами, так как еще во время президентской избирательной кампании он заявлял, что намерен сотрудничать с ними.

"С чего взяли, что он будет бороться с олигархами? Он с самого начала заявлял, что намерен привлечь их к реализации общенациональных социально-значимых проектов. Он дал понять, что не будет проводить деолигархизацию. Когда Зеленский стал президентом, он встретился с олигархами в Офисе президента. После чего Ахметов купил машины скорой помощи для Донбасса. Пинчук купил квартиры для моряков. Ярославский также помог, благодаря своим связям с Джеком Ма, который прислал в Украину тесты. Это его идеология. Миролюбивый и конструктивный подход. Также он встречался с олигархами, когда наступила пандемия вируса. Зеленский убеждает их работать на государство, отдавать должное. Пока не получилось системного взаимодействия, но локально и эпизодически – да", – говорит политолог.

Кошмар – один на двоих: пустые улицы столицы

Иронично, что главный кошмар совпал и у президента Голобородько, и у Зеленского.

После получения безвиза Голобородько снится сон, что в Украине, и в Киеве в частности, нет людей. Президент застает последний вылетевший самолет из столицы, а на его призывы об объединении никто не отвечает. Приснился кошмар президенту, правда, во втором сезоне.

На 6-й минуте Голобородько понимает, что остался в стране только он один

Забавно, что и в реальной жизни сон Зеленского подтвердился. С начала марта на территории страны действует карантин из-за пандемии коронавируса в мире, а с 6 апреля он усилился. Правительство приняло соответствующие законы, которыми запрещается перемещаться группами более чем два человека, за исключением сопровождения детей, а также посещать парки и любые общественные мероприятия. Вместе с тем прекратилась работа общественного транспорта – он в Украине перестал курсировать. Улицы Киева пусты.