Координационный совет предложили создать не для переговоров с боевиками, – Ермак

По слова главы ОП, Украина не вела и не планирует вести переговоры с так называемыми "ДНР"/"ЛНР"

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что консультации по созданию Консультативного совета в ТКГ до сих пор продолжаются.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Действительно, Координационный совет обсуждался в формате телефонного разговора на уровне политических советников в нормандском формате. Идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", – сказал Ермак.

По его словам, Консультационный совет должен быть создан гражданским обществом.

"Украинская сторона хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом. Консультации продолжаются, после консультаций с обществом и парламентом будет принято окончательное решение", - отметил он.

По его словам, Украина не вела и не планирует вести переговоры с так называемыми "ДНР"/"ЛНР".

"Но хочу напомнить, что в Минских договоренностях присутствуют подписи представителей "Л/ДНР" и там же есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями этих территорий. И перед нами встал вопрос: как мы можем сегодня согласовывать вопросы по Минску?", – сказал глава ОП.

По его словам, Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на территории ОРДЛО, "на чьих руках нет крови".

"И только об этом шла речь. мы хотели прекратить монополию на преставительство боевиквами некоторых регионов Донбасса, поэтому мы нашли выход – консультационный совет", – говорит глава ОП.

Кроме того, главным условием проведения саммита " нормандской четверки" является выполнение договоренностей саммита 9 декабря в Париже.

"Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностям", – сказал Ермак.

Как ранее сообщал Фокус:

12 марта заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, в рамках ТКГ предполагается создание переговорной площадки (Консультативного совета) с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

13 марта Ермак заявил, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия.

В тот же день несколько сотен человек под Офисом президента протестовали против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров. На Банковой тогда собрались представители различных политических партий.

В четверг, 26 марта, Трехсторонняя контактная группа в формате видеоконференции обсудила ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также обмен пленными. Отмечается, что на заседании какие-либо документы не подписывались.