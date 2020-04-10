В семи областях на выходных введут тотальный карантин

С 13. 00 11 апреля и до 06.00 13 апреля жителям настоятельно рекомендуют не выходить на улицу

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 апреля было решено ввести дополнительные ограничительные меры в Киевской области на период выходных дней 11-13 апреля и 18-21 апреля.

Такие меры приняты с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Согласно новым правилам будет усилено патрулирование, проводиться инспектирование мест захоронений, а также приниматься усиленные меры по ограничению пребывание людей в общественных местах.

Комиссия решила:

Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах на период выходных и праздничных дней (с 13. 00 субботы 11 апреля до 06.00 13 апреля и с 13.00 18 апреля до 06.00 21 апреля 2020).

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.

Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем двух человек в защитных масках.

Ранее аналогичные меры были приняты в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Львовской областях и Черновицкой областях. Там на выходных также рекомендовали максимально ограничить передвижения и без лишней необходимости не выходить на улицу.

В Черновицкой области, кроме того, в эти выходные не будут работать продуктовые магазине и АЗС. Последние будут обслуживать только водителей спецтранспорта: скорых, полиции и тому подобное.

Как ранее сообщал Фокус:

С 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность. А с 6 апреля вступил в силу запрет на пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты.