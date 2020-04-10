Правоохранители будут нести усиленную службу в столице

В Киеве на выходные дни увеличат число правоохранителей, которые будут патрулировать в парках и скверах, чтобы искать не соблюдающих карантин граждан.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

По его словам, для контроля над соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице.

"Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", – сказал Кличко.

Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях. Нам нужно уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого", – сказал Кличко.

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