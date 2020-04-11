Лечили от ОРВИ: из-за 1 случая Covid-19 в Кривом Роге изолировали 100 человек
2020-04-11 17:52:01
В Кривом Роге из-за контакта с женщиной, зараженной коронавирусом, изолировали более ста человек – врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили от ОРВИ, ее коллег, а также друзей и близких, сообщает пресс-служба горсовета, передает Радио Свобода.
Женщина была госпитализирована в больницу №3 еще 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ. Covid-19 был лабораторно подтвержден только через четыре дня методом ПЦР-анализа.
Люди, с которыми контактировала женщина, изолированы.
По состоянию на утро субботы пациентам и работникам больницы, где женщина сначала лечилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты – слабопозитивные, у трех – положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также на находится на самоизоляции дома.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 апреля в Украине было подтверждено 308 случаев коронавируса. Всего по состоянию на 11 апреля количество заболевших составляло 2511 человек.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.
- Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал показания к госпитализации больных с подозрением/подтвержденным диагнозом коронавирус.