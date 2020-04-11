Первые двое зараженных в Николаевской области находятся в реанимации
2020-04-11 20:39:00
Состояние женщин – между средним и тяжелым
Две женщины с первыми положительными тестами на коронавирус в Николаевской области находятся в реанимации.
Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, передает 24 канал.
Обе женщины с села Вороновка и из одной семьи.
"Первые больные COVID-19 женщины сейчас находятся в реанимации, их состояние – между средним и тяжелым, но пациентки не подключены к ИВЛ", – сказала Черненко.
Сейчас полиция и врачи устанавливают круг контактных лиц.
По словам главного санитарного врача области Владимира Клочко, в Вороновке есть 6 человек, которые вернулись из-за границы. Трое из них – еще на самоизоляции. Правоохранители расследуют, кто из них мог нарушить режим.
Напомним, 11 апреля в Николаевской области зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.
- В тот же день СБУ сообщила, что в Николаевской области выявлены нарушения при лабораторной проверке анализов пациентов с подозрением на коронавирус.